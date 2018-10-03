«Газпром» замахнулся на рекорд

Россия по итогам 2018 года поставит рекордный объем газа в Европу, рассказал министр энергетики Александр Новак, которого цитирует «Интерфакс».

«Экспорт газа Россией ежегодно растет на 6-7 процентов, в этом году мы выходим на новые рекорды по поставкам в Европу», — сказал Новак.

Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев добавил, что объем экспорта по итогам года может составить 204 миллиарда кубометров. Это на 0,5 миллиарда кубометров меньше объема, который законтрактовали европейские покупатели.

Материалы по теме На газах Украина собралась мириться с Россией. Это будет очень дорого

По его словам, это означает, что «Газпром» близок к тому, чтобы исчерпать нынешний экспортный потенциал. Для его расширения необходимо искать новые транспортные маршруты. Ими могут стать газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Впервые о возможном рекорде по поставкам в Европу представители «Газпрома» заговорили в июне. Глава компании Алексей Миллер тогда заявлял, что общий объем за год может достичь 200 миллиардов кубометров газа. По итогам первого полугодия этот показатель равнялся 101 миллиарду кубометров, что на шесть процентов больше объемов экспорта за первые шесть месяцев 2017 года.

По действующему законодательству, экспортировать природный газ из России имеет право только «Газпром». С 2013 года независимые компании получили право поставлять за рубеж сжиженный природный газ (СПГ).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!