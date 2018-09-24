«Газпром» утратил мировое лидерство

«Газпром» рухнул с первого на 17-е место в рейтинге крупнейших энергетических компаний в мире S&P Global Platts.

В то же время американская ExxonMobil вернула себе лидерство, утраченное в 2017 году. Авторы рейтинга объясняют успехи компании «восстановлением цен на нефть» и ожиданиями «экспортного бума» в США.

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Вторую строчку занял российский «Лукойл», поднявшись с шестого места. В итоговом отчете S&P Global Platts отдельно отмечается успех компании. На третьей строчке разместилась американская Phillips 66.

Из российских компаний в первую сотню списка также попала «Транснефть», опустившись с 14-го на 30-е место, «Сургутнефтегаз» (поднялся с 165-го на 35-е место), «Роснефть» (опустилась с 22-й позиции на 36-ю), «Татнефть» (54-е место), «Россети» (56-е место) и «Новатэк» (60-е место).

Ежегодный рейтинг 250 ведущих глобальных энергокомпаний S&P Global Platts составляется на основе оценки таких финансовых показателей, как стоимость активов, доходы, прибыль, а также прибыль от вложенных капиталов.

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