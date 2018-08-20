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«Газпром» поборется с США за Европу

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«Газпром» открыл электронную площадку для торговли газом с европейскими потребителями, что позволит сделать экспорт в Европу более эффективным. Об этом говорится в сообщении дочерней компании концерна «Газпром экспорт».

«Электронная торговая платформа (ЭТП) ООО "Газпром экспорт" начинает работу 17 августа 2018 года. Платформа предназначена для физической реализации природного газа европейским потребителям в дополнение к поставкам по действующим контрактам», — говорится в сообщении.

Площадка уже открыта для регистрации участников. Этот процесс может занять несколько недель. О дате первых торгов «Газпром экспорт» пока не объявил. Торги на новой площадке будут проводиться в формате слепого аукциона, разглашение параметров и любой информации запрещено. «Газпром» будет уведомлять участников об объемах выставленного на продажу газа, а те — делать заявки, которые потом невозможно будет отменить (только изменить).

С 2016 года «Газпром» регулярно ставит новые рекорды по объемам поставленного в дальнее зарубежье газа. С начала 2018-го по 15 августа экспорт составил 125 миллиардов кубометров (на 5,7 процента, чем годом ранее). По итогам года показатели могут составить 205 миллиардов кубометров.

Эксперты, опрошенные принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газетой «Ведомости», отметили, что новый механизм может привлечь страны, которые пытаются снизить зависимость от российского газа и сокращают количество долгосрочных контрактов с «Газпромом».

Основным конкурентом «Газпрома» на европейском рынке является сжиженный природный газ из США. Вашингтон пытается помешать строительству газопровода «Северный поток-2» в обход Украины и грозит санкциями европейским партнерам «Газпрома» по проекту.

16 августа стало известно, что «Газпром» готовится принять меры в ответ на западные санкции. Конкретные шаги будут обсуждаться на совете директоров компании, который состоится в конце августа.

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