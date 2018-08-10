Строители «Северного потока-2» решили умаслить непокорную Данию

Дочернее подразделение госкомпании «Газпром» Nord Stream 2 AG, отвечающее за реализацию проекта газопровода «Северный поток-2», предложило датским властям альтернативный маршрут прокладки газопровода в территориальных водах королевства. Об этом говорится в сообщении компании.

Дания — единственная страна, которая пока не одобрила российский проект. Документ с альтернативным маршрутом направлен Датскому энергетическому агентству, которое уже начало изучать новый документ. «Датское энергетическое агентство получило дополнительную заявку от компании Nord Stream 2 на разрешение на строительство транзитных трубопроводов в датских водах на альтернативном маршруте к северу от Борнхольма», — говорится в сообщении властей королевства.

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Новый маршрут пройдет только через исключительную экономическую зону мимо территориальных вод Дании, как это было в первоначальном проекте. Датская часть трубопровода станет на 36 километров длиннее и составит 175 километров. В заявлении компании также говорится, что новая заявка не является заменой старого варианта, а подана в качестве альтернативы.

В начале августа сообщалось, что Nord Stream 2 AG разработала совершенно новый маршрут, для которого разрешение Дании не понадобится вовсе. Реализация варианта без Дании не привела бы даже к удорожанию проекта, расходы на который оцениваются в 9,5 миллиарда евро.

Премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен в июне пригрозил запретить строительство «Северного потока-2». По его словам, проект может нанести урон датской государственности, а также повысить зависимость Европы от российского газа и снизить роль Украины в поставках топлива.

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