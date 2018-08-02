«Северный поток-2» обойдется без Дании

Оператор проекта «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 AG — разработал альтернативный маршрут газопровода, для которого не потребуется разрешение Дании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена совета директоров австрийской компании OMV Манфреда Лейтнера.

При этом реализация альтернативного маршрута не приведет к удорожанию проекта, так как его стоимость изначально учитывала непредвиденные обстоятельства. «Общая стоимость проекта останется прежней, как и говорилось при запуске проекта, — она составляет 9,5 миллиарда евро», — пояснил Лейтнер.

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Разрешение на строительство трубопровода уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Дания остается последней и единственной страной, которая еще не сделала этого.

Ранее, 1 августа, коммерческий директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал способы остановить «Северный поток-2». Он полагает, что затормозить стройку могут американские санкции, резкое изменение отношения к проекту со стороны Германии, а также позиция Дании.

«Северный поток-2» — проект газопровода между Россией и Германией, который будет проложен по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года.

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