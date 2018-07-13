Украина заказала дискредитацию «Газпрома»

«Нафтогаз» и другие украинские госкомпании потратили почти четверть миллиона долларов за последние полгода на лоббирование своих интересов в США, включая дискредитацию проекта российского «Газпрома» «Северный поток-2». Об этом говорится в отчете лоббистской компании Yorktown Solutions.

О контракте «Нафтогаза» с американскими лоббистами стало известно еще в 2017 году. Данная мера была ответной реакцией на «интенсификацию лоббистской кампании "Газпрома"», указывали в украинской компании.

В феврале 2018 года «Нафтогаз» заключил с Yorktown Solutions еще один договор на сумму 465 тысяч долларов. Задача лоббистов заключалась в подготовке статей, колонок и исследований, направленных против строительства «Северного потока-2». Также они должны были поддерживать интеграцию украинского и европейского энергетических рынков.

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Согласно отчету, «Нафтогаз» и его «дочка» — Киевская организация работодателей нефтяной и газовой промышленности —перечислили Yorktown Solutions на сегодняшний день 169,9 тысячи долларов. Кроме того, лоббисты заключили контракт и с украинскими военными госкомпаниями «Укринмаш» и «Спецтехноэкспорт». Всего от украинских госкомпаний они получили 215 тысяч долларов.

В то же время, согласно данным Сената США, с 2017 года интересы реализующих «Северный поток-2» компаний лоббировали четыре фирмы: Capitol Counsel, Hawksbill Group, Roberti Global и SMW Partners. Всего за это время они получили 2,1 миллиона долларов.

9 июля президент Украины Петр Порошенко заявил, что «Северный поток-2» несет исключительно политический характер. Задача Украины в данной ситуации — предотвращение монополизации и защита интересов Европейского союза.

«Северный поток-2» — проект газопровода между Россией и Германией, который будет проложен по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года.

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