Порошенко придумал идеальную модель закупки Украиной российского газа

Президент Украины Петр Порошенко считает, что его страна должна скупать весь российский газ на своей восточной границе и далее транспортировать его в Европу. Об этом он рассказал на брифинге по итогам саммита НАТО в Брюсселе, передает ТАСС.

«Наиболее эффективным было бы, если бы Украина как часть Европы покупала российский газ на украинско-российской границе. Это бы обеспечило и соответствующий уровень энергетической безопасности, и прекратило бы любые инсинуации», — заявил он, комментируя строительство «Северного потока-2», который будет доставлять газ в Европу в обход Украины.

9 июля Порошенко заявил, что «Северный поток-2» несет исключительно политический характер. Задача Украины в данной ситуации — предотвращение монополизации и защита интересов Европейского союза.

«Северный поток-2» — проект газопровода между Россией и Германией, который будет проложен по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года.

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