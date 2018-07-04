Швейцария арестовала имущество «Газпрома»

Украинский «Нафтогаз» утверждает, что швейцарский суд возобновил арест активов «Газпрома» на территории конфедерации. В сообщении компании утверждается, что под арест попадают принадлежащие газовому монополисту акции компаний-операторов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

«Активы останутся под арестом, пока будет рассматриваться апелляция НАК "Нафтогаз Украины" на решение о снятии ареста с этих акций, которое ранее принял местный орган по взысканию долгов», — говорится в сообщении украинской компании.

«Нафтогаз» утверждает, что акции «дочек» российской компании были освобождены из-под ареста на основании информации Nord Stream AG и Nord Stream 2 о том, что акции находятся за пределами кантона Цуг и, соответственно, находятся вне юрисдикции органа по взысканию долгов. Именно поэтому акции и должны были быть исключены из списка арестованных активов.

Украинская компания отмечает, что, если бы не решение Высшего суда кантона Цуг, «Газпром» смог бы вернуть контроль над акциями компаний. При этом теперь российский концерн не сможет даже вывести акции в другую юрисдикцию. Таким образом, они останутся под арестом до конца судебного разбирательства, утверждает «Нафтогаз».

В конце мая швейцарские власти пришли с обыском в офисы «дочек» «Газпрома» и провели арест имущества в рамках решения Стокгольмского арбитража. В середине июня «Газпром» утверждал, что швейцарские власти встали на его сторону и арест с активов сняли.

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