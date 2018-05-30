«Газпром» признал проблему с обысками из-за Украины

Госкомпания «Газпром» признала, что у нее начались проблемы из-за стремления «Нафтогаза» арестовать российские активы за рубежом. Представители российской компании признали, что именно украинская сторона стала причиной описи российского имущества в Швейцарии, об этом они рассказали агентству РИА Новости.

«"Газпрому" стало известно, что "Нафтогаз Украины" предпринимает на территории Швейцарии действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству по транзитному контракту», — говорится в сообщении российской компании.

Также в российском холдинге отметили, что никаких официальных уведомлений в связи с арестами или описью имущества не поступало. Компания отказывается комментировать инцидент до получения официальных документов.

В украинской компании признали, что опись имущества российской компании в Швейцарии идет именно по заявлению украинской стороны. «Несмотря на действующие решения суда и своевременно произведенную "Нафтогазом" предоплату, "Газпром" отказался возобновить поставки НАК 1 марта 2018 года, как было условлено, а также не заплатил 2,6 миллиарда долларов. Зато российский монополист начал оспаривать решение арбитража в шведских судах, выдвигая необоснованные претензии, и инициировал новый арбитраж, пытаясь отменить результаты предыдущего», — говорится в сообщении украинской компании.

«Нафтогаз» настаивает, что обжалование «Газпромом» решения Стокгольмского арбитража не должно влиять на исполнение решения международного суда.

В среду, 30 мая, стало известно, что правоохранительные органы Швейцарии пришли в офис компании Nord Stream — «дочки» «Газпрома», которая управляет проектом «Северный поток».

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