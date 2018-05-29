Германия встала на защиту «Северного потока-2»

Опасения Украины по поводу энергетической безопасности Европы в связи со строительством газопровода «Северный поток-2» являются безосновательными, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает телеканал «112 Украина».

«Опасения Украины, что она перестанет быть транзитером в будущем, безосновательны», — сказал он. Президент отметил, что Германия предпринимает усилия для того, чтобы обеспечить транзит газа через Украину и после запуска газопровода.

Штайнмайер также попросил украинскую сторону не обвинять Берлин в связи с его позицией по «Северному потоку-2».

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«Северный поток-2» — проект газопровода из России в Германию, который должен пройти по дну Балтийского моря. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года. Украина выступает против реализации проекта, утверждая, что он носит политический характер и угрожает энергетической безопасности Европы. Порошенко в апреле отметил, что Россия и после 2019 года не сможет обойтись без украинской газотранспортной системы.

Россия и Германия, со своей стороны, называют газопровод исключительно экономическом проектом. Германские власти в марте 2018 года выдали разрешение на строительство и эксплуатацию нового трубопровода на немецкой территории. Строительство газопровода на территории ФРГ началось в мае.

В то же время Германия выступает за сохранение транзита газа через территорию Украины после запуска газопровода. Президент России Владимир Путин в мае также заявил, что поставки газа в Европу через территорию Украины продолжатся и после начала эксплуатации газопровода, однако условием для этого является экономическая целесообразность.

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