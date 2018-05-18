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Путин рассказал о будущем Украины после «Северного потока-2»

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Поставки российского газа в Европу через территорию Украины продолжатся и после ввода газопровода «Северный поток-2», если будут признаны целесообразными. Об этом в пятницу, 18 мая, заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Хотел сказать бы также о том, что после запуска "Северного потока-2" не предполагается остановка транзита российского газа через Украину, о чем мы сегодня говорили с госпожой [Ангелой] Меркель, она задавалась этим вопросом. Хочу подчеркнуть, что поставки будут продолжены, если они будут экономически обоснованными и целесообразными для участников экономической деятельности», — сказал он во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Путин подчеркнул, что Россия всегда относилась к этому проекту как исключительно экономическому, и призвал не политизировать его.

Германия считает, что после ввода газопровода роль Украины как транзитной страны должна сохраниться, отметила Меркель. «Это имеет стратегическое значение, и Германия готова сыграть свою роль и оказать содействие. Надо подумать над гарантиями для Украины в том числе», — сказала она.

17 мая США заявили, что «Северный поток-2» угрожает энергетической безопасности Европы и может попасть под американские санкции. Блокировка проекта не гарантирует США увеличение продаж в Европе американского сжиженного газа, который стоит дороже, чем топливо, поступающее по трубопроводам, считает министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер.

В апреле президент США Дональд Трамп пытался убедить канцлера Германии Ангелу Меркель отказаться от поддержки проекта строительства трубопровода.

«Северный поток-2» — проект строительства трубопровода из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его запуск запланирован на 2019 год.

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