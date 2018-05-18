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Германия раскрыла причину активной блокировки США «Северного потока-2»

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Блокировка проекта «Северный поток-2» не гарантирует США увеличение продаж в Европе американского сжиженного газа, стоимость которого выше, чем цена на топливо, поступающее по трубопроводам. Об этом в пятницу, 18 мая, заявил министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер, сообщает Reuters.

США имеют обширную инфраструктуру терминалов по сжижению природного газа, которую они должны использовать с выгодой для себя, отметил он. «Но сжиженный природный газ будет значительно более дорогим, чем газ, поступающий по трубопроводам, так что блокировка "Северного потока-2" сама по себе не будет гарантировать экспорт», — сказал Альтмайер.

«США — наши друзья и партнеры, но мы хотим защищать наши общие ценности», — отметил министр. Если Вашингтон заявляет, что ставит свои экономические интересы на первое место, то он должен ожидать, что европейцы будут поступать так же, добавил он.

17 мая США заявили, что «Северный поток-2» угрожает энергетической безопасности Европы и может попасть под американские санкции. Германия настаивает, что проект носит исключительно экономический характер. При этом в Берлине считают важным сохранение поставок российского газа через территорию Украины.

Во время встречи в апреле президент США Дональд Трамп пытался убедить канцлера Германии Ангелу Меркель отказаться от поддержки проекта строительства газопровода «Северный поток-2».

«Северный поток-2» — проект газопровода из России в Германию, который должен связать две страны по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода запланирован на 2019 год.

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