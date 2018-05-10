Меркель разочаровалась в США

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Европа больше не может полагаться на США в вопросе обеспечения безопасности. Об этом глава немецкого правительства заявила на церемонии вручения премии Карла Великого французскому президенту Эммануэлю Макрону, передает The Spectator Index в своем Twitter.

Меркель призвала европейские страны начать самостоятельно контролировать свою судьбу. «Ушли времена, когда США просто защищали нас, поэтому Европа должна взять собственную судьбу в свои руки. В этом и состоит наша задача на будущее», — отметила политик.

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Заявление Меркель прозвучало после того, как 8 мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном. В Германии, а также ряде других стран ЕС признали важность соглашения по иранскому атому как для региона, так и для всего мира в целом, отметив, что попытаются сохранить его.

Тегеран и шесть стран-посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) договорились об условиях иранской ядерной программы летом 2015 года.

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