Иранцы сожгли символ США в ответ на решение выйти из ядерной сделки

Депутаты иранского парламента меджлиса сожгли бумажный американский флаг после решения президента США Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Помимо этого, депутаты выкрикивали «Смерть Америке!». При этом отмечается, что подобный лозунг нередко можно услышать в стенах иранского парламента в другие дни.
Как сообщает Reuters, председатель меджлиса Али Лариджани назвал решение американского лидера «дипломатическим шоу», отметив, что в нынешних условиях Тегеран не обязан придерживаться своих обязательств.
Политик также добавил, что выход Вашингтона из ядерной сделки «представляет собой угрозу миру и безопасности».
8 мая Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения по иранской ядерной программе — сделки, которая накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН и ограничительных мер, которые ранее вводили США и ЕС. Американский президент пообещал не только вернуть старые санкции, но и ввести новые, если Иран «решит воплотить свои ядерные амбиции». При этом глава государства высказался в пользу заключения нового соглашения. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не откажется от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и продолжит соблюдать свои обязательства.
Тегеран и шесть стран-посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) договорились об условиях иранской ядерной программы летом 2015 года.