Иран и ЕС отказались выходить из ядерной сделки

Президент Ирана Хасан Рухани прокомментировал решение США выйти из ядерного соглашения с Исламской Республикой. Во время телеобращения к нации он отказался считать сделку ничтожной и заявил, что продолжит придерживаться договоренностей с пятеркой посредников без Вашингтона, передает Reuters.

Рухани пообещал, что Тегеран продолжит работу с остальными участниками сделки, и он уже поручил внешнеполитическому ведомству в течение ближайших недель провести переговоры по данному вопросу со странами Европы, Россией и Китаем. По его словам, «Тегеран выполнял обязательства ядерной сделки, США этого не делали никогда. Сегодня мы получили важный исторический опыт».

При этом иранский лидер отметил, что поручил ядерщикам быть готовыми в случае необходимости продолжить развитие ядерной промышленности без каких-либо ограничений.

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Одновременно с Рухани выступила глава внешнеполитической службы Евросоюза Федерика Могерини. По ее словам, ЕС не последует за США в данном вопросе, а наоборот, призывает страны к исполнению обязательств по договору. «Европейский союз намерен реагировать в соответствии с собственными интересами безопасности и защищать собственные экономические интересы», — заявила Могерини.

Президент Франции Эммануэль Макрон также высказался по решению Трампа, заявив, что Франция, Германия и Великобритания сожалеют о шаге Вашингтона. По его словам, поступок президента США поставил под угрозу международный режим нераспространения ядерного оружия.

Ранее 8 мая Трамп заявил, что Вашингтон выходит из ядерной сделки с Ираном. Он пообещал ввести самый высокий уровень санкций в отношении Исламской Республики и пригрозил, что страны, которые продолжат сотрудничество с Ираном в обход американских санкций, столкнутся с «тяжелыми последствиями».

Тегеран и шесть стран-посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) договорились об условиях иранской ядерной программы летом 2015 года. По договору, Иран отказывается от дальнейшего развития этой программы в обмен на снятие санкций. Ограничения для республики, в том числе на экспорт нефти, отменили в январе 2016 года.

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