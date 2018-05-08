Трамп разорвал ядерную сделку с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из ядерной сделки с Ираном. Об этом сообщает Reuters.

Он пообещал ввести самый высокий уровень санкций в отношении Исламской Республики. Рестриктивные меры коснутся энергетического, нефтехимического и финансового сектора страны. Он пригрозил, что страны, которые продолжат сотрудничество с Ираном в обход американских санкций, столкнутся с «тяжелыми последствиями».

Трамп обвинил власти Ирана в том, что те продолжают заниматься обогащением урана и разработкой ядерного оружия, несмотря на договоренности с шестеркой международных посредников. Он потребовал также отказаться от разработки Ираном баллистических ракет, прекратить поддержку экстремистов, перестать угрожать Израилю и не мешать международной навигации.

Президент США призвал другие страны бороться с «дестабилизирующим стремлением Ирана к региональной гегемонии» и заявил, что Белый дом «начнет работать с союзниками, чтобы найти настоящее всеобъемлющее и долгосрочное решение проблемы иранской ядерной угрозы».

Резюмируя, Трамп заверил, что США готовы заключить с Ираном новую договоренность по урегулированию ядерной проблемы.

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