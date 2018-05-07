Угрозы США подстегнули нефть

Мировые цены на нефть продолжают активный рост после резкого скачка 4 апреля, связанного с угрозами США выйти из соглашения по ядерной программе Ирана, свидетельствуют данные бирж.

К 10:00 по московскому времени стоимость июльских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent на лондонской бирже ICE выросла до 75,59 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи поднималась до 70,69 доллара за баррель.

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Министр нефти Исламской Республики Бижан Намдар Зангане заявлял, что причинами взлета стала искусственно созданная напряженность, а не какие-либо фундаментальные рыночные факторы, передавало Reuters. Bloomberg при этом отмечает, что другой региональный игрок — Саудовская Аравия —, наоборот, заинтересован в нефти по 80 долларов.

Соединенные Штаты неоднократно угрожали выйти из ядерной сделки по Ирану. Президент США Дональд Трамп пообещал принять окончательное решение по этому вопросу к 12 мая. Россия, Китай и ЕС считают, что соглашение следует сохранить.

Тегеран и шесть стран-посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) договорились об условиях иранской ядерной программы летом 2015 года. По договору, Иран отказывается от дальнейшего развития этой программы в обмен на снятие санкций. Ограничения для республики, в том числе на экспорт нефти, отменили в январе 2016 года.

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