США пригрозили выйти из ядерной сделки по Ирану

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что США в ближайшее время могут выйти из ядерной сделки, заключенной между Ираном и шестеркой. Его слова приводит The Times of Israel.

Он обвинил Тегеран в разработке баллистических ракет и в поддержке террористических организаций. Пенс пояснил, что Вашингтон в таком случае будет требовать пересмотра достигнутых ранее договоренностей, и в случае отказа США будут считать сделку ничтожной.

Вице-президент добавил, что Дональд Трамп отказался от введения санкций в отношении Ирана, но больше подобных поблажек Тегерану ожидать не стоит.

В ноябре 2017 года бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции Хусейн Салами заявил, что в случае угрозы со стороны государств Евросоюза Иран увеличит дальность полета баллистических ракет до двух тысяч километров.

Тегеран и шесть стран-посредников договорились об условиях иранской ядерной программы летом 2015 года. По договору, Иран отказывается от дальнейшего развития этой программы в обмен на снятие санкций. Ограничения для республики, в том числе на экспорт нефти, отменили в январе 2016-го.

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