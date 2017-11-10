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США рассказали об ударе иранской ракетой по саудовскому аэропорту

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За пуском баллистической ракеты с территории Йемена в сторону столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда стоит Иран. Об этом, в пятницу, 10 ноября, заявил коммандующий ВВС США Джеффри Харриган, передает RT.

По его словам, были изучены обломки ракеты, подтверждающие, что атака — дело рук Тегерана.

В субботу, 4 ноября, шиитские повстанцы-хоуситы с территории Йемена запустили баллистическую ракету по международному аэропорту Эр-Рияда. Саудовская Аравия утверждает, что ракету повстанцам предоставил Иран, обвинив Тегеран в «нападении на королевство».

На перехват снаряда выпустили несколько противоракет MIM-104 Patriot. Йемен, в свою очередь, утверждает, что их ракета Burkan-1 (модернизированная советская Р-17 «Эльбрус» и северокорейская «Хвасон-6») достигла цели.

Тегеран отрицает свою причастность к атаке, глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что «агрессивные действия» и «региональные провокации» Саудовской Аравии угрожают Ближнему Востоку.

В Йемене несколько лет идет гражданская война. Одна из воюющих сторон — это боевое крыло хоуситов (шиитское движение «Ансар Аллах») и лояльная бывшему президенту Али Абдалле Салеху часть армии, другая — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.

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