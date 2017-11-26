Иран пригрозил увеличить дальность ракет в случае угрозы от Европы

Иран увеличит дальность полета баллистических ракет до двух тысяч километров в случае угрозы со стороны государств Евросоюза. Об этом сообщил бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хусейн Салами, передает агентство Fars.

«Пока что Европа — не угроза для нас, поэтому мы не увеличиваем радиус действия наших ракет. Но если Европа планирует стать угрозой, мы сможем это сделать», — сказал Салами, отметив, что у Ирана нет технологических ограничений по дальности баллистических ракет.

По словам Салами, Европейский союз стремится разоружить Иран. О каких именно странах идет речь, генерал не уточнил.

Как отмечает Reuters, из европейских стран Франция настаивала на сохранении условий ядерной сделки с Ираном, заключенной в 2015 году.

Агентство добавляет, что ранее командир КСИР Мохаммад Али Джаафари заявлял о способности иранских ракет достичь СШ, но у Тегерана, по словам Джаафари, нет в этом нужды.

Тегеран и западные страны договорились об условиях иранской ядерной программы летом 2015 года. По договору, Иран отказывается от дальнейшего развития этой программы в обмен на снятие санкций. Ограничения для республики, в том числе на экспорт нефти, отменили в январе 2016-го.