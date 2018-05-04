Россия поддержала Иран в споре с Израилем

Иран — самая проверяемая со стороны МАГАТЭ страна в мире. Об этом в пятницу, 4 мая, заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя заявления Израиля о военной составляющей иранской ядерной сделки.

«Все вопросы, касающиеся проверок МАГАТЭ в Иране, должны решаться строго в рамках инструментария агентства. Любые проблемы, касающиеся непосредственно реализации СВПД [Совместного всеобъемлющего плана действий], могут обсуждаться исключительно участниками совместной комиссии "шестерки" и Ирана», — отметила дипломат.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 30 апреля обвинил Иран в том, что у страны была программа создания ядерного оружия. По словам главы правительства, израильская разведка смогла получить «полтонны материалов», среди которых «100 тысяч файлов, доказывающих, что иранцы лгут» в отношении ядерной программы военного назначения. Нетаньяху отметил, что планы Тегерана обзавестись ядерным оружием «представляют собой основную угрозу Израилю, США и всему миру».

Соединенные Штаты неоднократно угрожали выйти из ядерной сделки по Ирану. Президент США Дональд Трамп пообещал принять окончательное решение по этому вопросу к 12 мая.

Тегеран и шесть стран-посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) договорились об условиях иранской ядерной программы летом 2015-го. По договору, Иран отказывается от дальнейшего развития этой программы в обмен на снятие санкций. Ограничения для республики, в том числе на экспорт нефти, отменили в январе 2016-го.

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