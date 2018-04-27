Трамп призвал отгородить Иран от ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп призвал партнеров лишить Иран возможности разрабатывать ядерное оружие. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает в пятницу, 27 апреля, телеканал CNN.

«Мы должны гарантировать, что этот кровожадный режим даже близко не подойдет к ядерному оружию и что Иран прекратит распространение опасных ракет и поддержку терроризма», — отметил американский лидер.

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По его словам, «иранский режим разжигает насилие, кровопролитие и хаос по всему Ближнему Востоку». «Там, где проблемы, — там Иран», — подчеркнул Трамп.

Он не уточнил, пришли ли лидеры двух стран к какому-либо соглашению по поводу ядерной сделки по Ирану.

Вашингтон обвиняет Тегеран в разработке баллистических ракет и поддержке террористических организаций. Белый дом подчеркивал, что в этом случае может выйти из ядерной сделки, заключенной в 2015 году.

Тегеран и шесть стран-посредников договорились об условиях иранской ядерной программы летом 2015-го. По договору, Иран отказывается от дальнейшего развития этой программы в обмен на снятие санкций. Ограничения для республики, в том числе на экспорт нефти, отменили в январе 2016-го.

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