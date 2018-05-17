США пригрозили санкциями «Северному потоку-2»

Проект газопровода «Северный поток-2» угрожает энергетической безопасности Европы и может попасть под американские санкции. Такое заявление сделала заместитель помощника госсекретаря США по энергетической безопасности Сандра Оудкирк (Sandra Oudkirk), сообщает Bloomberg.

По ее словам, Соединенные Штаты в числе прочего опасаются, что в ходе прокладки трубопровода по дну Балтийского моря Россия сможет установить подводное оборудование для наблюдения. Оудкирк опровергла предположения о том, что Вашингтон выступает против проекта газопровода в попытке забрать себе европейский рынок сжиженного природного газа.

Материалы по теме Трубу шатали Европа ждет «Северный поток-2». Украине останутся крошки

Канцлер Германии Ангела Меркель в середине апреля заявила, что проект «Северный поток-2» не угрожает безопасности ЕС. Власти ФРГ отмечают, что проект носит исключительно экономический характер, однако в Берлине считают важным сохранение поставок газа через территорию Украины.

«Северный поток-2» — проект газопровода из России в Германию, который должен связать две страны по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода запланирован на 2019 год. Украина выступает против строительства «Северного потока-2». Власти страны называют проект исключительно политическим и не имеющим под собой экономических обоснований. В Киеве утверждают, что он угрожает энергетической безопасности Европы. Также против строительства газопровода выступают Литва, Латвия и Польша, в обход которых будет пущена ветка.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!