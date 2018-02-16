Меркель вступилась за «Северный поток-2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что проект «Северный поток-2» не угрожает энергетической безопасности Европы. Такое заявление она сделала на совместной пресс-конференции после встречи с премьером Польши Матеушем Моравецким, сообщает РИА Новости.

«Мы считаем, что "Северный поток-2" не представляет опасности для диверсификации поставок», — сказала она. Меркель добавила, что Берлин при этом также выступает за диверсификацию источников энергии и то, чтобы транзит газа по-прежнему шел через украинскую территорию.

Польский премьер не согласился с позицией канцлера ФРГ: по его мнению, проект газопровода противоречит принципу диверсификации, поскольку «газ из того же источника». На пресс-конференции он сообщил, что на встрече с Меркель высказался за распространение на «Северный поток-2» норм третьего энергетического пакета ЕС.

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Ранее Моравецкий дал интервью Польскому радио — в нем он также осудил строительство «Северного потока-2» и назвал проект политическим. По мнению политика, его успешное завершение позволит России больше не зависеть от транзита через территорию Украины. Это, как отметил Моравецкий, приведет к тому, что «агрессию на Донбассе» ничто больше не будет сдерживать.

Польша выступает против реализации проекта, утверждая, что он негативно скажется на энергобезопасности Европы. Так, в конце января польские власти обратились к США с просьбой ввести санкции в отношении проекта. В среду, 14 февраля, газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что Варшава намерена противопоставить газопроводу собственный проект — Baltic Pipe, который должен через Балтийское море протянуться от побережья Польши в Данию и подключиться к норвежской газотранспортной сети.

«Северный поток-2» — проект газопровода из России в Германию через Балтийское море. Его совокупная мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод планируется запустить до конца 2019 года.

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