Трамп подбивал Меркель отказаться от «Северного потока-2»

Президент США Дональд Трамп убеждал канцлера Германии Ангелу Меркель отказаться от поддержки проекта строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом в четверг, 17 мая, сообщает немецкий телеканал N-TV со ссылкой на источники.

Этот вопрос лидеры США и ФРГ обсуждали на переговорах в Вашингтоне в конце апреля. В обмен на отказ от проекта Трамп был готов предложить Евросоюзу новые договоренности по взаимной торговле, рассказали собеседники N-TV.

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Ранее 17 мая США заявили, что «Северный поток-2» угрожает энергетической безопасности Европы и может попасть под американские санкции. Германия настаивает, что проект носит исключительно экономический характер. При этом в Берлине считают важным сохранение поставок российского газа через территорию Украины.

10 мая Меркель заявила, что Европа больше не может полагаться на США в вопросе обеспечения безопасности. Она призвала европейские страны начать самостоятельно контролировать свою судьбу.

В марте Трамп подписал распоряжение о введении пошлин на импорт в США стали и алюминия. В ответ власти ЕС пригрозили введением ответных протекционистских мер. 1 мая Вашингтон решил отложить на 30 дней начало действия пошлин на сталь и алюминий для Европы. При этом ЕС настаивает на полном освобождении от тарифов раз и навсегда.

«Северный поток-2» — проект газопровода из России в Германию, который должен связать две страны по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Ввод трубопровода в эксплуатацию запланирован на 2019 год.

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