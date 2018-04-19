Экономика
 
Последние новости
Щенок отказался веселиться с другими собаками, сбежал и прослыл звездой
Чешская биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним мальчиком
Террористы-баски в Испании решили самоустраниться
Замеченные в Telegram депутаты объяснились
В Солнечной системе нашли погибшую планету
Похожие на экскременты круассаны пробудили отвращение в пользователях сети
Сирийцы отдали России неразорвавшиеся американские крылатые ракеты
Белоруссия столкнет оружие России и Китая в Закавказье
Трамп поведал о жесткой схватке с россиянами в Сирии
Новости партнеров

Германия попросит США освободить ее от санкций против России

Перейти в «Мою Ленту»

Власти Германии намерены обратиться к президенту США Дональду Трампу с просьбой освободить немецкий бизнес от необходимости применения антироссийских санкций. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что этот вопрос хочет обсудить с американскими коллегами министр финансов страны Олаф Шольц. Кроме того, тему экономических ограничений собирается поднять канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Трампом в конце апреля.

Издание поясняет, что речь идет не об определенных компаниях, а в целом о немецком предпринимательстве. По информации газеты, крупные бизнесмены оказывают давление на канцлера и правительство.

Под санкции США попали российские компании, с которыми сотрудничают немецкие Siemens, Daimler и Volkswagen. Предприниматели опасаются, что потеряют сотни миллионов евро из-за препятствий во взаимодействии с партнерами из России.

Как добавляет издание, товарооборот между Германией и Россией в 2017 году вырос до 54,5 миллиарда евро, несмотря на ограничения — это на 11 миллиардов выше, чем в 2016-м.

США 6 апреля ввели новые санкции в отношении российских олигархов, чиновников и топ-менеджеров госкомпаний. После этого обрушился российский фондовый рынок, а курс рубля обновил минимумы за полтора года. До этого Вашингтон устанавливал ограничения для российских компаний и отдельных предпринимателей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Germany to Push for Exemptions From U.S. Sanctions on Russia
Россия избежит жестких санкций США
Названы последствия санкций США для российских банков
Другие материалы рубрики
Экономика00:0418 апреля
Илон Маск

Время первого

Дагестанский олигарх и секс-скандалы уничтожат мечту Илона Маска
20:1118 апреля

В России напечатали новые банкноты в 200 и 2000 рублей

20:5418 апреля

В Европе появились купюры в ноль евро

12:16 9 апреля

Почти три четверти россиян заявили о поддержке атомной энергетики

Экономика00:0015 апреля
Илон Маск

Не вывозит

Tesla на грани банкротства. Как тебе такое, Илон Маск?
17:0218 апреля

Вьетнамцы годами выжимали кофе из старых батареек

12:41 3 апреля

Пожар в «UP-квартала Скандинавский» возник в мусорном баке

18:2718 апреля

В России появится ведомство по борьбе с санкциями

Экономика15:4717 апреля

Регионы просят тепла

Как может измениться рынок теплоэнергетики к 2025 году
16:5918 апреля

Россия избежит жестких санкций США

14:0818 апреля

Названы главные покупатели российской нефти

16:3628 марта

Эксперты назвали временной «ценовую аномалию» «Лукойла»

Россия
Александр Белов (Поткин)«Может, у нас тоже будет великий вождь»
Националист Поткин о Гитлере, пророчествах Ванги и шутках над евреями
Российские депутаты покурили и поели за счет налогоплательщиков
«Они балансируют на грани»
Бедных россиян становится все больше. Многие никогда не выберутся из нищеты
В «Единой России» нашли управу на оппозицию
Путин подписал закон о свободном сборе валежника
Режим черного неба
Почему Красноярск стал одним из самых грязных городов России и как ему помочь
«Хмельные запахи шизофрении»
Кандидат от народа сбрил усы и собрал клоунов у себя в совхозе
Все материалы
Мир
Весь в папочку
Асад предал Россию и жестоко убил тысячи сирийцев. Сынок пока учится
Террористы-баски в Испании решили самоустраниться
У мигрантов в Австрии отберут телефоны
Стали известны последствия секс-скандала в правительстве Японии
Госдеп заявил о попытке российских наемников атаковать силы США в Сирии
Сирийцы отдали России неразорвавшиеся американские крылатые ракеты
Россия рассказала о патенте США на «Новичок»
Все материалы
Бывший СССР
«Разводят тут армянский Афганистан»
В Ереване продолжаются протесты. Майдан не за горами?
Поляки избили белорусов за разговоры на русском языке
Армянский бунт
Почему в Ереване штурмуют парламент и дерутся с полицией
Президент Азербайджана пообещал держать Армению в изоляции
Начальника штаба ВМС Украины отстранили от должности из-за жены-россиянки
Армянская оппозиция переманит полицейских на свою сторону деньгами
Бунтари в Армении пришли к резиденции премьера, поздоровались с полицией и ушли
Все материалы
Экономика
Илон МаскВремя первого
Дагестанский олигарх и секс-скандалы уничтожат мечту Илона Маска
Германия попросит США освободить ее от санкций против России
В России напечатали новые банкноты в 200 и 2000 рублей
В Европе появились купюры в ноль евро
Илон МаскНе вывозит
Tesla на грани банкротства. Как тебе такое, Илон Маск?
Вьетнамцы годами выжимали кофе из старых батареек
В России появится ведомство по борьбе с санкциями
Все материалы
Силовые структуры
Тамбовский волк
Российский егерь упорно преследовал браконьеров. Его убили и закопали с собаками
Цепные псы
Они наплевали на закон и открыли охоту на авторитетов. Их прозвали «Белой стрелой»
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
СК отчитался о первых результатах расследования по делу Скрипалей
Задержан первый вице-мэр Сочи
Кемеровских прокуроров уличили в нежелании проверять «Зимнюю вишню»
Главу корпорации по производству оружия будущего избили топором и ограбили
Все материалы
Наука и техника
Курдский военачальник Хусейн ЯзданпанЖертвы усатых тиранов
Курдов ненавидели Сталин, Саддам и Турция. Что дальше?
Опять мимо
Система нагревания табака опасна для человека
Пуск ракеты Falcon HeavyМаскам тут не место
Пока США запускают ракеты, в России пьют водку и закусывают колбасой
Белоруссия столкнет оружие России и Китая в Закавказье
Воистину воскрес
Кровожадные сектанты и быки из провинции устроили мясорубку в Америке: Far Cry 5
«Уралвагонзавод» раскрыл истинную мощь «Терминатора»
США запустили Falcon 9 вслед за российским «Протоном-М»
Все материалы
Спорт
Срезала углы
Самая опасная женщина UFC взялась за рестлеров. Будет больно
Чешская биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним мальчиком
Федор СмоловДосвистелись
Российский футбол сотрясают скандалы. Виноваты судьи, страдают игроки и фанаты
Предпоследняя команда чемпионата лишила «Спартак» финала Кубка России
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о самой страшной травме в карьере
Пойманная на допинге россиянка участвовала в Олимпиаде без разрешения
Назван новый соперник Головкина за чемпионский титул
Все материалы
Культура
Жест, инцест, манифест
15 самых интересных премьер Московского кинофестиваля
«Грязная сторона раскованного поведения»
Оголенные девицы, пьянь и псы в объективе самого дикого фотографа современности
На мятых простынях
Уличные постельные сцены и голые танцы на столе — глазами лучших фотографов
У Кэти Перри на сцене лопнули штаны
Серебренникову продлили арест
Канье Уэст поделился секретом успеха
Названа самая красивая в мире женщина
Все материалы
Интернет и СМИ
«Если вы это читаете, вы и есть сопротивление»
Роскомнадзор борется с Telegram. Страдает весь интернет
Недалекие
Суровые русские, кислые американцы, сексуальные индусы и исламский мир без купюр
Узкий круг
В Северной Корее есть те, кто смотрит порно. Что делают остальные?
Щенок отказался веселиться с другими собаками, сбежал и прослыл звездой
Похожие на экскременты круассаны пробудили отвращение в пользователях сети
Замеченные в Telegram депутаты объяснились
Индийского министра подняли на смех за рассказы о древнем интернете
Все материалы
Ценности
Шальные пижоны
Секс-символы эпохи кровавых войн, диско и тяжелого рока
Григорий Лепс«У меня на кладбище знакомых больше, чем живых»
Он развлекал бандитов, проигрывал деньги и нарушал заповеди. Теперь даже не пьет
Вивьен ВествудРыжая бестия
Она спала с Sex Pistols и придумала рваные джинсы
Женщины разделись во имя уродства
Мебель превратили в кочевые объекты
Решена проблема большого носа
Голая грудь стала модным трендом
Все материалы
Путешествия
Потерянный рай
Его жители были богаты, а храмы — роскошны. Теперь это город-призрак
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
Дзебик в стране баунти
Приключения москвича на надувном катамаране среди райских островов и папуасов
Пчелы сорвали рейс в Крым
Принц Гарри и Меган Маркл проведут медовый месяц в стране третьего мира
В самолетах появятся стоячие места
Китай отменил визы для россиян
Все материалы
Из жизни
«Через 15 секунд вы умрете»
Он мечтал подарить людям смерть и изобрел будку самоубийств
«Не пьют, не курят, не смотрят порно»
Индийцы бросили есть топленое масло и помешались на бодибилдинге
«Вместо чаевых мне вручили мешочек марихуаны»
Россиянин уехал в США, поработал таксистом и ушел в американскую армию
Британка заплатила за банан больше 80 тысяч рублей
Муж, жена и свекровь устроили драку в зале суда
«Загрустившую» женщину-полицейского затравили за полуголые фото с пляжей
Пассажирку терпящего бедствие самолета засосало в иллюминатор
Все материалы
Самые маленькие внедорожники
Короли бездорожья, которые уместятся на вашей кухне
Длительный тест Honda CR-V
Подводим итоги, сравниваем с конкурентами и считаем стоимость владения
Длительный тест BMW X3
Привыкаем (или все-таки нет?) к подвеске, делаем выводы и считаем расходы
Авиамоторы на автомобилях
Десять машин с двигателями от самолетов и вертолетов
В салон роскошного внедорожника Mercedes-Benz установят чайник
BMW показала новую виртуальную «приборку» и комплекс iDrive
На продажу выставили бронированный «шестисотый» Путина
Все материалы
«Если ты умрешь, нам ничего не достанется»
Дети превратили жизнь отца в ад, когда он купил новой жене квартиру в Москве
Снова вверх
В Москве подорожают даже самые страшные и убитые квартиры
Точка сборки
Какими были первые «Бухольмены» и «Хули»: империя ИКЕА от 1950-х и до наших дней
Фигвам называется
Угадайте дома из любимых советских мультфильмов: тест
Россияне начнут отрабатывать долги за ЖКХ
Названы города России с самыми дешевыми квартирами в новостройках
Россиянин купил дом у свидетелей Иеговы и остался ни с чем
Все материалы