Названы последствия санкций США для российских банков

Аналитики рейтингового агентства Fitch оценили риски от санкций США для российских банков, которые также могут подпасть под ограничительные меры в случае дальнейшей работы с компаниями из санкционного списка. Об этом пишет газета «Ведомости», принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева.

Как говорится в обзоре Fitch, наибольшие риски несет Сбербанк — они составляют около 11 миллиардов долларов. Эта сумма равняется 2,5 процента активов госбанка, или 20 процентам его капитала. Снизить объем рисков Сбербанк может за счет передачи Промсвязьбанку кредитов оборонных компаний, указывают аналитики.

Также, по данным Fitch, существенные риски по физическим лицам и компаниям из санкционного списка несет Внешэкономбанк (ВЭБ). Московский кредитный банк (МКБ) и Совкомбанк имеют умеренные риски, составляющие около 10 процентов от их капиталов (1-1,5 процента активов). В Совкомбанке с оценкой Fitch согласились, в МКБ же риски оценивают не более чем в 0,5 процента активов.

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Другие крупные российские банки либо вовсе не имеют рисков из-за американских санкций, либо они являются незначительными. В целом банки способны абсорбировать свои потенциальные убытки, уверены аналитики Fitch.

Глава Сбербанка Герман Греф ранее самостоятельно оценил потери банков России из-за волатильности рынков на фоне санкций, сообщало РИА Новости. Так, согласно его прогнозу, потери по банковскому сектору России составят 80-100 миллиардов рублей.

США 6 апреля ввели новые санкции в отношении российских олигархов, чиновников и топ-менеджеров госкомпаний. После этого обрушился российский фондовый рынок, а курс рубля обновил минимумы за полтора года.

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