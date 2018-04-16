США обвинили Россию в манипуляциях с рублем

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter обвинил Россию и Китай в том, что они искусственно понижают курсы национальных валют, и назвал это неприемлемым.

«Россия и Китай играют в игры по девальвации валют, в то время как США продолжают повышать процентные ставки. Неприемлемо!» — считает глава государства.

Министерство финансов РФ не покупало валюту на внутреннем рынке четыре дня подряд, с 11-го по 13 апреля, следует из статистики Банка России. Глава Минфина Антон Силуанов 10 апреля говорил, что министерство не планирует менять механизм покупки валюты в связи с санкциями США.

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Минфин с начала февраля направляет на покупку валюты дополнительные нефтегазовые доходы, полученные за счет более высокой по сравнению с заложенной в бюджете цены на нефть. С 6 апреля по 8 мая ведомство планировало купить валюту на 240 миллиардов рублей.

Ослабление рубля происходит на фоне ограничительных мер в отношении российских олигархов, чиновников и топ-менеджеров госкомпаний, которые 6 апреля установили США. Так, 11 апреля курс доллара превысил 65 рублей, евро пробил отметку в 80 рублей. По состоянию на 17:25 мск 16 апреля доллар на Московской бирже торговался за 62,12 рубля, евро стоил 77,03 рубля.

Вашингтон 15 апреля заявил о готовности применить санкции к российским компаниям, осуществляющим поставки сирийским властям. Ожидается, что об ограничениях объявят 16 апреля.

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