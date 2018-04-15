США накажут Россию за поддержку Асада

Посол США в Москве Джон Хантсман направил в МИД России письмо, в котором говорится, что американские власти готовят новые антироссийские санкции. С содержанием послания ознакомился «Коммерсантъ».

По информации газеты, ограничительные меры станут ответом на поддержку Россией президента Сирии Башара Асада, которого США считают ответственным за организацию химических атак в республике.

Издание пишет, что в первой части письма объясняется мотивация военной операции, осуществленной 14 апреля силами США, Франции и Великобритании. В Вашингтоне считают, что Дамаск виновен в применении химоружия в отношении сирийцев и международное сообщество обязано принять меры, чтобы остановить Асада. Во второй части посол Хантсман уведомляет Москву о намерении американской стороны ввести в отношении России новые санкции.

Материалы по теме Бахнули! Трамп ударил по Сирии и отомстил Асаду за химическое оружие. Чем ответит Россия?

14 апреля о готовящемся усилении Соединенными Штатами антироссийского санкционного режима написала и британская Daily Mail со ссылкой на источник и материалы Белого дома. В администрации США и американском Минфине эту информацию пока не прокомментировали.

Ночью 14 апреля военные США, Франции и Великобритании нанесли массированные ракетные удары по трем объектам на территории Сирии, которые, как полагают в Вашингтоне, являются частью действующей в ближневосточной республике программы по производству и хранению химического оружия. Поводом для бомбежек стала сброшенная на город Дума под Дамаском хлорная бомба, о чем сообщали повстанцы. Сирийское правительство и Россия не подтвердили информацию о применении химоружия и заявляют, что это провокация.

@DeptofDefense / Twitter

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!