Представлены доказательства успешного ракетного удара по Сирии

Один из объектов в провинции Хомс после ракетного удара

Американский телеканал CNN опубликовал спутниковые снимки объектов по производству химоружия на территории Сирии, которые подверглись ракетному удару, нанесенному совместно военными США, Франции и Великобритании.

Обстрелу подверглись два объекта в провинции Хомс и один на окраине Дамаска. Утверждается, что первые снимки целей в Хомсе были сделаны 13 апреля, вторые — 14 апреля после ночной атаки, а объект в сирийской столице сфотографировали 8 и 14 апреля соответственно.

Объект в провинции Хомс за неделю до атаки Скриншот: CNN 1 /6

В Минобороны США после операции заявили, что все выпущенные ракеты достигли целей и успешно поразили их, а средствам сирийской противовоздушной обороны не удалось перехватить ни один американский самолет или ракету. В то же время официальный Дамаск настаивает, что система ПВО страны сумела сбить большинство ракет, но признает нанесенный материальный ущерб.

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В ходе совместного удара США, Франции и Великобритании были задействованы морские и воздушные носители крылатых ракет, в частности корабли, подводный флот, истребители и стратегические бомбардировщики. Удары наносились из Персидского залива, Красного и Средиземного морей. Всего было выпущено 105 ракет, 85 из них применили американские военные.

Цель атаки — недопущение новых случаев применения химического оружия в Сирии. Поводом для бомбежек стала сброшенная на город Дума под Дамаском хлорная бомба, о чем сообщали повстанцы. Сирийское правительство и Россия не подтвердили информацию о применении химоружия и заявляют, что это провокация.

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