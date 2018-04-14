США атаковали Сирию с трех сторон и с неба

Представители Пентагона на брифинге изложили подробности операции против объектов сирийской индустрии химического оружия. Об этом сообщает CNN.

По данным Минобороны США, американские, французские и британские военные атаковали три цели, выпустив по ним в общей сложности 105 крылатых ракет.

Подавляющее большинство примененных боеприпасов — 85 — приходится на долю американцев. Пуски осуществлялись с морских и воздушных носителей. Так, из Красного моря крейсером Monterey и эсминцем Laboon было выпущено 30 и 7 «Томагавков» соответственно, в северной части Персидского залива был задействован эсминец Higgins (на его долю приходится 23 ракеты), а из Средиземного моря в операции поучаствовала подводная лодка John Warner (выпустила 6 «Томагавков»).

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С воздуха удары наносились двумя стратегическими бомбардировщиками B-1B, в общей сложности они выпустили 19 ракет.

Со стороны Франции в операции был задействован находившийся в Средиземном море фрегат, выпустивший три ракеты SCALP (англо-французская разработка, в Великобритании обозначается как Storm Shadow), а также истребители Rafale и Mirage, на которые в сумме пришлось девять ракет.

Наименее весомым оказался вклад британских военных: они подняли в воздух с авиабазы Акротири на Кипре самолеты Tornado и Typhoon, выпустив в общей сложности восемь ракет Storm Shadow.

По данным The Drive, в ходе налета США впервые в истории опробовали в бою крылатые ракеты типа AGM-158 JASSM. Этими боеприпасами был вооружен один из принимавших участие в операции B-1B.

В Пентагоне также заявили, что средства сирийской ПВО не перехватили ни один американский самолет или ракету, но в ответ на обстрелы запустили порядка 40 ракет класса «земля — воздух». Как утверждают в США, это было сделано уже после завершения операции. Ответные действия Дамаска американцы сочли рискованными и неэффективными, хотя сирийцы заявляют, что им удалось сбить большинство ракет.

Совместная операция трех западных государств прошла ночью 14 апреля. Сведений о погибших не поступало.

Цель атаки — недопущение новых случаев применения химического оружия в Сирии. Поводом для бомбежек стала сброшенная на город Дума под Дамаском хлорная бомба, о чем сообщали повстанцы. Сирийское правительство и Россия не подтвердили информацию о применении в ближневосточной республике химоружия и заявляют, что это провокация.

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