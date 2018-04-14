США обстреляли Сирию стоявшими 10 лет без дела ракетами

США в ходе атаки на военные и гражданские объекты на территории Сирии впервые применили в боевых условиях крылатые ракеты типа AGM-158 JASSM. Об этом пишет The Drive.

В распоряжении издания оказалась фотография, на которой запечатлены несколько таких ракет, загруженных в стратегический бомбардировщик B-1B, который участвовал в налете. «Этот вылет означает первое боевое применение этого оружия», — поясняют авторы портала.

Откуда вылетали B-1B, официально не сообщалось, но CNN пишет, что в апреле эти бомбардировщики были замечены на авиабазе Аль-Удейд в Катаре.

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Помимо стратегической авиации, американские военные применили в ходе операции корабли с крылатыми ракетами «Томагавк». К США присоединились Великобритания, использовавшая самолеты Tornado, и Франция, задействовавшая флот, истребители Rafale и Mirage, а также самолеты-заправщики и «летающие радары».

AGM-158 JASSM состоят на вооружении ВВС США с 2009 года, они также поставлялись на экспорт в Австралию, Польшу и Финляндию. Разработка этих ракет началась в 1995 году, производство — в 1998-м. Носителями JASSM могут служить как американские бомбардировщики, так и истребители F-15, F-16 и истребитель-штурмовик F/A-18. Дальность полета основной модификации AGM-158A JASSM составляет 370 километров, продвинутого варианта AGM-158B JASSM (ER) — 1 000 километров. Стоимость одной ракеты в зависимости от модификации варьируется от 850 тысяч до 1,35 миллиона долларов.

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