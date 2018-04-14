В Дамаске взорвались первые американские снаряды. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

В городе слышны звуки взрывов, виден дым.

Также очевидцы в соцсетях утверждают о заработавших системах ПВО Сирии и России, однако официального подтверждения этой информации нет. Пентагон отказался комментировать начало силовой операции, сообщает РИА Новости.

Взрывы прогремели сразу после объявления президентом США о начале силовой операции в Сирии в ответ на применение химоружия в Восточной Гуте.

6 апреля сирийские войска начали операцию по освобождению от боевиков города Дума — последнего неподконтрольного силам президента Башара Асада населенного пункта в Восточной Гуте. Позднее агентство Reuters со ссылкой на повстанцев сообщило о том, что на Думу сброшена хлорная бомба, также появилась информация о применении нервно-паралитического газа. Сирия все обвинения в свой адрес отвергает. Россия предупредила США о серьезных последствиях в случае нанесения ударов по Сирии.

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