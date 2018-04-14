США решились атаковать Сирию. Об этом заявил президент Дональд Трамп, передает Reuters.

«Я приказал Вооруженным силам Соединенных Штатов нанести высокоточные удары по объектам, связанным с потенциалом химического оружия сирийского диктатора Башара Асада», — заявил он. По его словам, приказ является ответом на применение «монстром» запрещенных вооружений в Восточной Гуте.

Военная операция, утверждает Трамп, будет проводиться совместно с Францией и Великобританией, и ее цель — не допустить новые случаи атак с применением оружия массового поражения.

Президент США пояснил, что Америка не добивается «бесконечно долгого» присутствия своих войск в Сирии, но военный ответ США станет «продолжительным», если Дамаск не прекратит использовать химоружие.

6 апреля сирийские войска начали операцию по освобождению от боевиков города Дума — последнего неподконтрольного силам президента Башара Асада населенного пункта в Восточной Гуте. Позднее агентство Reuters со ссылкой на повстанцев сообщило о том, что на Думу сброшена хлорная бомба, также появилась информация о применении нервно-паралитического газа. Сирия все обвинения в свой адрес отвергает. Россия предупредила США о серьезных последствиях в случае нанесения ударов по Сирии.

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