Россия назвала атаку в сирийской Думе постановкой иностранных спецслужб

У России есть неопровержимые данные о том, что «предполагаемая химическая атака в сирийской Думе была постановкой с участием иностранных спецслужб». Об этом в пятницу, 13 апреля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По словам главы МИД, «к этой постановке приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании».

Лавров добавил, что в Сирию выехала миссия экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). «Она должна прибыть в Дамаск, по-моему, завтра утром, и мы рассчитываем, что без промедления она поедет в Думу», — пояснил дипломат, добавив, что российские специалисты «не обнаружили никаких подтверждений применения химического оружия».

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11 апреля Трамп опубликовал пост, в котором призвал Россию приготовиться сбивать американские ракеты в небе над Сирией.

За пять дней до этого сирийские войска начали операцию по освобождению от боевиков города Дума — последнего неподконтрольного силам президента Башара Асада населенного пункта в Восточной Гуте. Позднее агентство Reuters со ссылкой на повстанцев сообщило о том, что на Думу сброшена хлорная бомба, также появилась информация о применении нервно-паралитического газа.

Американский лидер пообещал до вечера 11 апреля объявить о наказании Дамаску, а вместе с ним не исключено, что и Москве, и Тегерану, поддерживающим сирийского президента Башара Асада. Сирия все обвинения в свой адрес отвергает. Россия предупредила США о серьезных последствиях в случае нанесения ударов по Сирии.

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