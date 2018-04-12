Германия и Франция рассказали о своих планах по Сирии

Германия не будет принимать участие в возможных военных действиях в Сирии. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает Süddeutsche Zeitung.

«Мы должны посмотреть на весь спектр мер, [которые могут быть применены в связи с химатакой]. Мы поддержим любое действие в Совбезе ООН, также мы поддержим работу ОЗХО», — пояснила глава немецкого правительства. Она добавила, что «есть много указаний на то, что сирийские власти применили химоружие».

Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, заявил, что у Франции есть доказательства того, что сирийский лидер Башар Асад применил химическое оружие в Восточной Гуте, передает BBC News. В этой связи Парижу необходимо все обдумать для принятия решения. Французский лидер добавил, что он находится в постоянном контакте с американским коллегой Дональдом Трампом и регулярно проводит телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Макрона, Париж не допустит эскалации ситуации в Сирии. «Но мы не можем просто так оставить режим, которому сегодня позволено все, в частности худшее — нарушение международного права», — добавил он.

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11 апреля Трамп опубликовал пост, в котором призвал Россию приготовиться сбивать американские ракеты в небе над Сирией.

За пять дней до этого сирийские войска начали операцию по освобождению от боевиков города Дума — последнего неподконтрольного силам президента Башара Асада населенного пункта в Восточной Гуте. Позднее агентство Reuters со ссылкой на повстанцев сообщило о том, что на Думу сброшена хлорная бомба, также появилась информация о применении нервно-паралитического газа.

Американский лидер пообещал до вечера 11 апреля объявить о наказании Дамаску, а вместе с ним не исключено, что и Москве, и Тегерану, поддерживающим сирийского президента Башара Асада. Сирия все обвинения в свой адрес отвергает. Россия предупредила США о серьезных последствиях в случае нанесения ударов по Сирии.

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