НАТО захотела турецкий авиадром для операции в Сирии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время официального визита в Анкару обсудит с властями Турции использование авиабазы Инджирлик в случае начала возможной операции США и их союзников в Сирии. Об этом заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой, передает газета Habertürk.

Глава Североатлантического альянса прибудет в турецкую столицу с официальным визитом 16 апреля. Он планирует встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, начальником Генштаба ВС страны Хулуси Акаром, министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу и главой оборонного ведомства Нуреттином Джаникли.

Ожидается, что основными темами переговоров станут отношения между Турцией и НАТО, операция «Оливковая ветвь», а также подготовка к саммиту НАТО, запланированному на 11-12 июля в Брюсселе.

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11 апреля Трамп опубликовал пост, в котором призвал Россию приготовиться сбивать американские ракеты в небе над Сирией.

За пять дней до этого сирийские войска начали операцию по освобождению от боевиков города Дума — последнего неподконтрольного силам президента Башара Асада населенного пункта в Восточной Гуте.

Позднее агентство Reuters со ссылкой на повстанцев сообщило о том, что на Думу сброшена хлорная бомба, также появилась информация о применении нервно-паралитического газа. Американский лидер пообещал до вечера 11 апреля объявить о наказании Дамаску, а вместе с ним не исключено, что и Москве, и Тегерану, поддерживающих сирийского президента Башара Асада. Сирия все обвинения в свой адрес отвергает. Россия предупредила США о серьезных последствиях в случае нанесения ударов по Сирии.

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