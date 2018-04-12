Трамп пояснил свои слова о возможном ударе по Сирии

Американский президент Дональд Трамп написал в своем Twitter, что он никогда не говорил, когда США ударят по Сирии.

«Можем ударить скоро, а можем вообще не бить. В любом случае, под моим руководством страна успешно поборола [террористическую группировку] "Исламское государство" в регионе. Где же наше "спасибо, Америка"?» — говорится в посте, опубликованном в микроблоге главы государства.

Нынешний хозяин Белого дома неоднократно обвинял бывшего президента США Барака Обаму в том, что тот разглашает свои планы противникам. При этом самого Трампа, призвавшего готовиться к удару по Сирии, также раскритиковали за то, что он якобы обнародовал тайные намерения Вашингтона. По мнению экспертов, нельзя исключать, что это просто попытка главы государства ответить своим критикам, вовсе не исключающая того, что атака состоится.

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11 апреля Трамп опубликовал пост, в котором призвал Россию приготовиться сбивать американские ракеты в небе над Сирией.

За пять дней до этого сирийские войска начали операцию по освобождению от боевиков города Дума — последнего неподконтрольного силам президента Башара Асада населенного пункта в Восточной Гуте.

Позднее агентство Reuters со ссылкой на повстанцев сообщило о том, что на Думу сброшена хлорная бомба, также появилась информация о применении нервно-паралитического газа. Американский лидер пообещал до вечера 11 апреля объявить о наказании Дамаску, а вместе с ним не исключено, что и Москве, и Тегерану, поддерживающих сирийского президента Башара Асада. Сирия все обвинения в свой адрес отвергает. Россия предупредила США о серьезных последствиях в случае нанесения ударов по Сирии.

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