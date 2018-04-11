Минфин за сутки раздумал покупать валюту

Министерство финансов менее чем за сутки поменяло планы по покупке иностранной валюты. Ведомство решило повременить с закупкой, чтобы не влиять на рынок, сказал глава Минфина Антон Силуанов. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам министра, после новых санкций США на валютном рынке наблюдается волатильность, Минфин вместе с ЦБ определит сроки возобновления закупок «в зависимости от ситуации». Вместе с тем, 10 апреля Силуанов говорил, что министерство не планирует менять механизм покупки валюты в связи с санкциями, передавал ТАСС.

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Однако, как следует из статистики ЦБ, регулятор не производил закупки для Минфина 10 апреля, когда курс рубля по отношению к мировым валютам заметно упал. С 6 апреля по 8 мая ведомство планировало купить валюту на 240 миллиардов рублей, ежедневный объем эквивалентен 11,5 миллиарда рублей.

Курс доллара 11 апреля превысил 65 рублей впервые с ноября 2016 года, евро поднялся выше 80 рублей впервые с марта того же года.

Российская валюта продолжает обвал на фоне введенных Вашингтоном ограничительных мер в отношении российских олигархов, чиновников и топ-менеджеров госкомпаний. Ослабление национальной валюты сопровождается падением российских биржевых индексов, а также котировок ценных бумаг многих российских компаний.

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