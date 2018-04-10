США подготовили санкции против госдолга России

В Конгрессе США готовится пакет санкций против госдолга и госбанков России. Текст законопроекта размещен в базе документов американского парламента.

Законопроект предусматривает введение полного запрета для американских физических и юридических лиц на любые операции с российским госдолгом. Под санкции попадают бумаги сроком обращения более 14 дней, выпущенные ЦБ, Минфином России или от имени Фонда национального благосостояния.

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Запрет также распространяется на облигации Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка, Промсвязьбанка и Внешэкономбанка. С перечисленными госбанками блокируются любые операции. Также запрещаются сделки с их активами.

Новые санкции авторы законопроекта назвали ответом на отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, «попытки правительства России нарушать международные законы» и «российскую агрессию» в отношении «экспатов, диссидентов и демократических активистов», отмечается в документе.

Минфин США 6 апреля опубликовал новый санкционный список, в который попали российские топ-менеджеры, бизнесмены и чиновники.

В феврале Минфин США в своем докладе отмечал, что расширение санкций на новые выпуски российских гособлигаций дестабилизирует международные финансовые рынки.

По данным ЦБ, зарубежным инвесторам принадлежит 34 процента всех облигаций федерального займа на 2,27 триллиона рублей.

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