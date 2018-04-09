Сбербанк оценил ущерб от санкций США

Сбербанк оценил риски для российских компаний, подпавших под новые санкции Минфина США. Об этом зампред правления госбанка Александр Морозов рассказал газете «Ведомости», принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева.

Он сообщил, что общий размер риска Сбербанка составляет менее 2,5 процента его активов, указав при этом, что банк внимательно следит за развитием ситуации и принимает необходимые меры для минимизации возможных негативных последствий. По словам Морозова, требования к заемщикам обеспечены в том числе и активами, не имеющими отношениями к компаниям из санкционного списка.

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«Ведомости» обращают внимание, что по состоянию на 1 апреля у Сбербанка было активов на 23,4 триллиона рублей. Таким образом, ущерб от нового пакета санкций может превысить полтриллиона.

6 апреля Минфин США ввел санкции против российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. В общей сложности под ограничения попали 38 юридических и физических лиц.

Санкции негативно ударили по российскому фондовому рынку, в результате чего крупнейшие российские бизнесмены в понедельник, 9 апреля, потеряли около 14,3 миллиарда долларов. Также курсы доллара и евро по отношению к рублю обновили максимумы 2017 и 2018 годов.

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