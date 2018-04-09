Российские олигархи потеряли миллиарды из-за санкций

Из-за обвала фондового рынка крупнейшие российские бизнесмены, входящие в список Forbes, потеряли за день около 14,3 миллиарда долларов, следует из данных Forbes, рассчитываемых в режиме реального времени.

Больше всех потерял основной владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин, его состояние сократилось почти на 10 процентов или на 1,5 миллиарда долларов, до 14,1 миллиарда долларов. На втором месте — сенатор Сулейман Керимов, который обеднел на 1,4 миллиарда долларов (минус 22 процента), до 5,1 миллиарда долларов, подсчитали в Forbes.

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Замыкает тройку лидеров Олег Дерипаска. Из-за обрушения стоимости бумаг «Русала» и En+ его состояние сократилось на четверть или на 1,3 миллиарда долларов, до 4 миллиардов долларов.

Крупные потери понесли также Виктор Вексельберг (минус 975 миллионов долларов), Вагит Алекперов (минус 970 миллионов долларов), Леонид Михельсон (минус 840 миллионов долларов) и Геннадий Тимченко (минус 797 миллионов долларов).

Санкции США негативно ударили по российскому рынку акций. Индекс Московской биржи на торгах 9 апреля к 13:10 мск падал на 9,386 процента или на 214,12 пункта, до 2067,11 пункта. Индекс РТС к этому же времени опустился на 11,539 процента до 1093,8 пункта, падение составило 142,68 пункта.

Минфин США 6 апреля опубликовал новый санкционный список, в который попали российские топ-менеджеры, бизнесмены и чиновники. Ограничительные меры распространены на Олега Дерипаску, Игоря Ротенберга, Виктора Вексельберга, Сулеймана Керимова, Владислава Резника, Андрея Скоча и Кирилла Шамалова.

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