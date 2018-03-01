Российские олигархи заработали миллиарды за месяц

Российские миллиардеры в январе-феврале разбогатели на 11 миллиардов долларов, свидетельствует Bloomberg Billionaire Index. Значительный рост оказался возможным из-за подъема котировок акций на мировых биржах.

Согласно индексу, самым богатым из россиян к 1 марта стал главный акционер «Северстали» Алексей Мордашов. Его состояние равно 19,9 миллиарда долларов, за два месяца оно приросло на 239 миллионов долларов.

На втором месте расположился президент «Норильского никеля» Владимир Потанин, чьи активы увеличились в стоимости на 613 миллионов долларов, до 19,6 миллиарда долларов. Третья позиция у владельца НЛМК Владимира Лисина (18,9 миллиарда долларов).

В топ-10 россиян также вошли Леонид Михельсон, Виктор Вексельберг, Алишер Усманов, Андрей Мельниченко, Вагит Алекперов, Михаил Фридман и Роман Абрамович. Всего в списке 27 российских миллиардеров.

Самым богатым человеком мира остался основатель Amazon Джефф Безос (126 миллиардов долларов), второе место у создателя Microsoft Билла Гейтса (92,1 миллиарда долларов), третье — у финансиста Уоррена Баффета (80 миллиардов долларов). Самым богатым человеком не из США стал расположившийся на пятом месте испанец Амансио Ортега, сделавший свое состояние на торговле, в частности на бренде одежды Zara.

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