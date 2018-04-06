США прошлись по российскому бизнесу

Министерство финансов США ввело санкции против российских предприятий и топ-менеджеров. Соответствующий документ размещен на сайте ведомства.

Всего в списке оказались 14 предприятий из России и одно — из Мексики. Среди попавших под санкции фигурируют, например, «Базовый Элемент», «Русал» и En+ Олега Дерипаски, главный подрядчик госкомпании «Газпром» — «Газпром бурение», которая принадлежит Игорю Ротенбергу, группа «Ренова» Виктора Вексельберга, а также госкомпания «Рособоронэкспорт», агрохолдинг «Кубань» и «Ладога Менеджмент» Кирилла Шамалова.

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Новые санкции включают визовые ограничения против физических лиц, запрет на финансирование и сотрудничество с юридическими лицами из санкционного списка, а также возможную заморозку активов на территории США, арест счетов и недвижимости.

О введении новых санкций со стороны США стало известно 5 апреля. Тогда списки не раскрывались, однако источники утверждали, что количество попавших под ограничения россиян будет небольшим, а попадут они под санкции за «близость к президенту России Владимиру Путину».

В январе Минфин США представил Белому дому так называемый кремлевский доклад, который во многом повторял список богатейших россиян по версии журнала Forbes. Попадание в список тогда не означало введение санкций против участников доклада, однако бизнесмены моментально столкнулись с неформальными ограничениями.

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