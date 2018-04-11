Курс евро превысил 80 рублей впервые за два года

Утром 11 апреля курс евро к рублю на Московской бирже вырос до 80 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. Последний раз европейская валюта пересекала эту отметку в марте 2016 года.

На закрытии во вторник, 10 апреля, за один евро давали 77,85 рубля. Стоимость доллара выросла более чем на рубль, превысив 64 рубля.

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Резкое ослабление национальной валюты происходит на фоне ужесточения антироссийских санкций и сопровождается падением российских биржевых индексов, а также котировок ценных бумаг ряда российских компаний.

В начале недели курсы доллара и евро по отношению к рублю обновили максимумы 2018 и 2017 годов.

По мнению министра экономического развития Максима Орешкина, текущая ситуация на российском фондовом рынке — это хороший тест для правительства и Центрального банка. «На самом деле произошедшие события это хороший тест для той макроэкономической конструкции, которую правительство, Центральный банк выстраивают последние несколько лет», — считает он.

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