Курс евро резко вырос

Курс евро на Московской бирже превысил уровень 72 рублей впервые с 3 августа прошлого года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

В 11:35 мск курс европейской валюты составил 72,11 рубля, прибавив 65 копеек к уровню закрытия предыдущего дня. Доллар торговался на отметке 58,72 рубля (плюс 57 копеек).

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Индекс Московской биржи в начале торгов в понедельник, 9 апреля, упал на 3,4 процента, до 2203,3 пункта. Индекс РТС снизился до 1184,9 пункта (минус 4,2 процента).

Ослабление курса рубля к евро и доллару происходит на фоне ужесточения антироссийских санкций. В ближайшее время власти США обсудят новые ограничительные меры в отношении России, связанные с сообщениями об использовании химического оружия в Сирии, пишет «Коммерсантъ».

7 апреля Госдепартамент США возложил на Россию ответственность за возможную химическую атаку возле больницы в Думе в Сирии. По мнению Вашингтона, войска Башара Асада применили запрещенные вещества, в результате чего погибли не менее 40 человек и сотни получили ранения.