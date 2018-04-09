Попавший под санкции «Русал» Дерипаски предупредил о дефолте

Включение российского производителя алюминия — компании «Русал» в санкционный список США может привести к техническим дефолтам по кредитным обязательствам. Об этом говорится в сообщении компании на Гонконгской бирже.

Введение санкций может оказать существенный негативный эффект на бизнес компании, отмечают в «Русале». Один из крупнейших мировых производителей алюминия намерен исполнять свои текущие обязательства, отмечается в сообщении.

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«Русал» сделал заявление на фоне резкого падения своих акций: на бирже в Гонконге они рухнули на 40 процентов вслед за включением компании в черный список США, отмечает агентство Bloomberg.

Мировые цены на алюминий начали расти из-за опасений, что введение санкций против основного владельца «Русала» — бизнесмена Олега Дерипаски нарушит поставки металла на глобальный рынок. В ходе торгов фьючерсы на алюминий на Лондонской бирже металлов подросли на 2,5 процента, до 2092 доллара за тонну.

6 апреля США внесли ряд российских бизнесменов, в том числе Олега Дерипаску, в санкционный список. Ограничительные меры также распространены на предпринимателей Игоря Ротенберга, Виктора Вексельберга, Сулеймана Керимова, Владислава Резника, Андрея Скоча, Кирилла Шамалова.

На фоне этого состояние Дерипаски, по данным Forbes, уменьшилось на 957 миллионов долларов, до 5,3 миллиарда долларов.

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