Правительство спасет российские компании от санкций США

Минпромторг заявил, что усилит поддержку попавших под новые американские санкции российских компаний. Такое заявление сделал глава ведомства Денис Мантуров, сообщает ТАСС.

Министр предупредил, что к российским компаниям, которые будут отказываться работать с попавшими под ограничения предприятиями, применят административные наказания.

«Были некоторые прецеденты по ранее введенным санкциям против российских компаний, и некоторые банки, потребители пытались максимально устраниться от использования продукции этих компаний. Мы это не приемлем, за это будем жесточайше наказывать», — сказал глава ведомства.

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Министерство финансов США 6 апреля ввело санкции в отношении 14 российских организаций и семи олигархов. Под ограничения, в частности, попали такие компании как «Русал» и En+, главный подрядчик «Газпрома» — «Газпром бурение», группа «Ренова» и госкомпания «Рособоронэкспорт». В список российских бизнесменов, оказавшихся под новыми санкциями, вошли Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Владислав Резник, Андрей Скоч и Кирилл Шамалов.

Также в санкционном списке оказались глава «Газпрома» Алексей Миллер, гендиректор и совладелец «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, председатель правления «Газпромбанка» Андрей Акимов, президент футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко, банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин. Ограничения коснулись и ряда высокопоставленных российских силовиков, в частности министра внутренних дел Владимира Колокольцева и главы Совета безопасности России Николая Патрушева.

Всего в санкционном списке оказались 26 человек и 15 компаний. Как указывается в сообщении американского Минфина, санкции были введены в связи с ситуациями на Украине и в Сирии, кибератаками, а также попытками «подорвать западную демократию».

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