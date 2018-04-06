Высокопоставленные российские силовики попали под американские санкции

Высокопоставленные российские силовики попали в новый санкционный список США. Документ был опубликован на сайте американского Минфина в пятницу, 6 апреля.

В список попали министр внутренних дел Владимир Колокольцев и руководитель главного управления МВД по противодействию экстремизму Тимур Валиулин, глава Совета безопасности Николай Патрушев и главнокомандующий Росгвардии Виктор Золотов.

Кроме того, санкции введены в отношении директора Российского института стратегических исследований Михаила Фрадкова, который с 2007-го по 2016 год занимал должность директора Службы внешней разведки, полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов, который занимал пост Генпрокурора в 2000-2006 годах, а также помощник президента Евгений Школов (заместитель министра внутренних дел в 2006-2011 годах).

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Имена Колокольцева, Патрушева, Золотова, Школова и Устинова были упомянуты в так называемом «кремлевском докладе» — списке высокопоставленных лиц, близких президенту России, к которым планируется применить санкции. Валиулин и Фрадков в документе не значились.

О том, что Вашингтон намерен ввести новые санкции против отдельных представителей российской правящей элиты, сообщила ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Издание сообщало, что в меры будут приняты в первую очередь в отношении олигархов, политиков и «союзников» президента России Владимира Путина.

«Кремлевский доклад» был опубликован Минфином США в конце января. В нем перечислены 210 имен, в том числе все действующее на тот момент правительство России, а также 96 представителей бизнеса. Формальным поводом для составления «кремлевского доклада» являлось «вмешательство России в президентские выборы в США». Россия неоднократно отвергала подобные обвинения.

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