Орешкин решил потренироваться на обвале рубля

Министр экономического развития Максим Орешкин убежден, что текущая ситуация на российском фондовом рынке — это хороший тест для правительства и Центрального банка. Об этом чиновник заявил на «Биржевом форуме — 2018», передает Rambler News Service.

«На самом деле произошедшие события это хороший тест для той, макроэкономической конструкции, которую правительство, Центральный банк выстраивают последние несколько лет», — рассказал министр.

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«Если посмотреть с глобальной перспективы на то, что происходит, да, есть волатильность на рынке, но это нормально», — уверен Орешкин. Министр экономического развития напомнил мнение главы Банка России Эльвиры Набиуллины, что плавающий валютный курс абсорбирует шоки и изменения баланса спроса и предложения на рынке.

Российский рынок, а вместе с ним и курс национальной валюты 10 апреля падают рекордными темпами второй день подряд. Евро поднялся выше 78 рублей, курс доллара вплотную приближался к 64 рублям. Обвал российского рынка произошел после расширения американских санкций, которое Минфин США принял 6 апреля.

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